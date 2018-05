Düsseldorf. Existenzgründer in Nordrhein-Westfalen können ab Juli ihr Gewerbe online über die Webseiten der Wirtschaftskammern und ein neues Service-Portal anmelden und sich den Weg in die Behörde sparen. Das teilte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf mit. Das Gewerbe-Service-Portal.NRW werde in den nächsten Monaten weiter ausgebaut, damit Unternehmen mehr und mehr Verwaltungsvorgänge bequem vom Schreibtisch aus abwickeln könnten. Die Online-Anmeldung für Start-ups ist Teil des zweiten Entfesselungspakets zum Bürokratieabbau der schwarz-gelben Landesregierung. Ab Oktober sollen Firmen online auch Gewerbe um- oder abmelden und elektronisch bezahlen können. dpa/nd