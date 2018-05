Brüssel. Die EU bereitet neue Sanktionen gegen die politische Führung in Venezuela vor. Die Präsidentenwahl vor einer Woche sei weder frei noch fair gewesen, heißt es in einer am Montag von den Außenministern der Mitgliedstaaten verabschiedeten Erklärung. Deswegen sollten nun gezielt weitere Strafmaßnahmen verhängt werden. Es müsse in Venezuela zu Neuwahlen kommen, um verloren gegangenes Vertrauen wiederzugewinnen, kommentierte der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth. Die Regierung müsse auch Hilfsorganisationen Zugang gewähren, um die humanitäre Notlage der Bevölkerung zu lindern. dpa/nd