Madrid. Nach der heftigen Kritik am Kauf eines Luxus-Landhauses hat der Chef der spanischen Linkspartei Podemos, Pablo Iglesias, ein parteiinternes Misstrauensvotum überstanden. 68,4 Prozent der abstimmenden Parteimitglieder hätten Iglesias und seiner Partnerin Irene Montero, der Podemos-Sprecherin im Parlament, ihr Vertrauen ausgesprochen, teilte der Organisationschef der Partei, Pablo Echenique, am Sonntag bei Facebook mit. Demnach wurden 190 000 Stimmen abgegeben. Abstimmungsberechtigt waren knapp 500 000 Parteimitglieder. 31,6 Prozent stimmten gegen das Paar. Iglesias und Montero räumten nach der massiven Kritik ein, dass es eine Diskussion über ihre »Glaubwürdigkeit« gebe und stellten ihre Ämter zur Verfügung. AFP/nd

