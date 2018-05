Berlin. Die Wettbewerber der Deutschen Post bei der Paketzustellung haben eine mögliche Portoerhöhung für Briefe auf 80 Cent kritisiert. Mit den erzielten Gewinnen könne die Post ihren Paketbereich quersubventionieren und ihren Marktanteil »aggressiv« behaupten, erklärte der Bundesverband Paket und Expresslogistik. Die Kostengründe seien nicht überzeugend. Laut einem Gutachten sind die Spielräume, die die Netzagentur der Post einräumt, zu groß. Die Sendungsmengen gingen nicht so stark zurück wie prognostiziert. Auch seien keine »übermäßige Personalkostensteigerungen erkennbar«. Die Post will das Porto wohl 2019 erhöhen, einen Antrag hat sie aber laut »Bild« noch nicht gestellt. AFP/nd

