Potsdam. Der Klimawandel könnte einer aktuellen Studie zufolge künftig vor allem in China die Fluten der Flüsse steigen lassen - und durch überschwemmungsbedingte Produktionsausfälle wirtschaftliche Verluste auch EU und die USA nach sich ziehen. Die US-Wirtschaft könnte durch ihre unausgeglichene Handelsbilanz mit China hier besonders anfällig sein, wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung am Montag mitteilte. Der Studie zufolge könnte der Klimawandel ohne weitere Maßnahmen Wirtschaftsausfälle durch Flussfluten innerhalb von 20 Jahren global um über 15 Prozent auf rund 600 Milliarden Dollar steigen lassen. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Bundesverkehrsminister will vertieften Austausch mit Autobauer

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!