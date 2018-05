Brüssel. Im Zollstreit mit den USA setzt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf eine Einigung noch vor Auslaufen der US-Frist am Freitag. Der CDU-Politiker kündigte an, am Rande einer OECD-Konferenz am Mittwoch und Donnerstag in Paris »intensive Gespräche« mit US-Handelsminister Wilbur Ross führen zu wollen. Ziel solle ein »Deal« im Interesse beider Seiten sein. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt angekündigt, EU-Unternehmen nur bis zum 1. Juni von den eingeführten Zusatzabgaben auf Stahl und Aluminium auszunehmen. dpa/nd