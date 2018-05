Wie Möbel-Unternehmer und IHK-Präsident Madsen sagte, sind 50 Prozent davon für »Mike Möwenherz« eingeplant. Dies ist eine Initiative der Universitätsmedizin Rostock für die ambulante palliative Versorgung von Kindern. Ein Viertel der Spendensumme soll an die Kinderklinik der Uniklinik Rostock gehen, ein weiteres Viertel an ein Projekt zugunsten schwer kranker Kinder in Neubrandenburg. In den 21 Jahren Tourgeschichte wurden den Angaben zufolge mehr als zwei Millionen Euro gesammelt. Foto: Nach den 141 Kilometern nach Neubrandenburg am ersten Tag ist für Tag zwei eine 157 Kilometer lange Vorpommern-Rundfahrt über Pasewalk und Anklam geplant. An Tag drei geht es über 145 Kilometer durch die Mecklenburgische Seenplatte und am letzten Tag 130 Kilometer zurück nach Rostock. »Das ist insgesamt ein bisschen hügelig, da bin ich gespannt, ob jeder durchhält«, so Madsen. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Rostock. Die diesjährige Hansetour Sonnenschein soll nach dem Willen von Organisator Claus Ruhe Madsen Spendengelder in Höhe von 100 000 Euro einbringen. Am 27. Juni werden rund 200 Radler in Rostock starten, von dort geht es nach Neubrandenburg. In der Vier-Tore-Stadt wird drei Mal übernachtet, von dort aus sind zwei Rundtouren geplant. Insgesamt sollen an den vier Tourtagen knapp 570 Kilometer zurückgelegt werden. Madsen sucht noch Mitfahrer für die letzten knapp 20 Kilometer vom Miniland Göldenitz nach Rostock. Sein Ziel sei es, passend zum 800. Geburtstag der Hansestadt mit 800 Radlern im Stadthafen anzukommen. Das gesammelte Geld soll schwer kranken Kindern zugute kommen.

