Ex-Landrat Finzelberg sitzt im Landgericht. Foto: dpa/Jens Kalaene

Magdeburg. Illegale Müllablagerungen in Tongruben im Jerichower Land sorgten für millionenschwere Umweltschäden, Schlagzeilen und für viele Gerichtsverfahren: In diesem Zusammenhang hat am Magdeburger Landgericht ein weiterer Prozess gegen den damaligen Landrat des Kreises, Lothar Finzelberg, begonnen.

Der 64-jährige frühere Landrat soll als aktiver Spitzenpolitiker vor neun Jahren in einem Untersuchungsausschuss des Landtags über sein Wissen zur der Genehmigung der Müllablagerungen gelogen haben. Allein die Verlesung der Vorgeschichte dauerte zum Auftakt am Montag mehr als eine Stunde. Der Prozess könnte aber wegen eines Deals schnell zu Ende sein.

Das Amtsgericht in Burg und das Landgericht in Stendal verurteilten den Angeklagten wegen uneidlicher Falschaussage bereits zu Bewährungsstrafen. Sie sahen es als erwiesen an, dass Finzelberg im Untersuchungsausschuss falsch darstellte, dass er schon früh in die Verwaltungsvorgänge zu den Müllablagerungen eingebunden war und die Unternehmer schon vor Bekanntwerden des Skandals kannte.

Finzelberg erreichte durch eine erfolgreiche Revision, dass der Fall in einem Mammutverfahren neu aufgerollt werden muss. Es könnte jedoch auch schneller gehen: Die Beteiligten wollten sich verständigen, ob das Verfahren eingestellt werden kann. Hintergrund ist ein früheres Urteil des Landgerichts: Es hatte den Ex-Politiker im Sommer 2017 wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung zu zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Auch hier geht es um den Müllskandal.

Die Magdeburger Richter sahen es als erwiesen an, dass Ex-Landrat Finzelberg von Unternehmern Gefälligkeiten annahm und dafür im Gegenzug die illegalen Ablagerungen im Möckern und Vehlitz ermöglichte und deckte. Das Urteil fochten Verteidigung wie Staatsanwaltschaft an. Es muss vom Bundesgerichtshof geprüft werden.

Weil das Hauptverfahren als schwerwiegender gilt, könnten der Fall der Falschaussage eingestellt werden, das kann aber nur die Staatsanwaltschaft beantragen. Auch am Landgericht Stendal wird der Müllskandal derzeit in Prozessen aufgearbeitet. dpa/nd