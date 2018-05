Bekannte zeitgenössische Karikaturistinnen und Karikaturisten wie Franziska Becker, Gerhard Haderer, Gerhard Glück, Greser & Lenz, Marie Marcks und Hans Traxler beleuchten in den Bildern dieser Ausstellung das Thema Alter. nd

»Das Alter in der Karikatur« lädt ein zu einem Blick hinter die Fassaden des gesellschaftlichen Altersdiskurses. Die Ausstellung hinterfragt eigene Einstellungen zum Alter und gesellschaftliche Stereotype. Die Karikaturen erzählen Geschichten über Golden Ager, Körperoptimierung und Antiaging. Ebenso geht es um Demenz, Pflege und Gebrechlichkeit, um Generationenkonflikte und den demografischen Wandel.

Das Abgeordnetenhaus von Berlin präsentiert ab dem 1. Juni die Ausstellung »Das Alter in der Karikatur«. Parlamentspräsident Ralf Wieland eröffnet die Ausstellung am 30. Mai um 18 Uhr.

