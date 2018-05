Der Friedrichstadt-Palast steuert mit seiner Revue »The One« auf einen Zuschauerrekord zu. Erstmals in der 98-jährigen Geschichte des Theaters werde eine Show mehr als 800 000 Besucher haben, teilte der Friedrichstadt-Palast mit. Letzte Vorstellung des Spektakels mit Kostümen von Star-Modemacher Jean Paul Gaultier ist am 5. Juli. Bisher haben die Revue rund 777 000 Gäste gesehen. Obwohl durch die Air-Berlin-Pleite nach internen Berechnungen mindestens 15 000 Besucher ausgeblieben und dadurch eine Million Euro weniger eingenommen worden seien, stimme die Kasse: Mit »The One« setzte der Friedrichstadt-Palast 44,1 Millionen Euro beim Kartenverkauf um. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

»Utopia - was fehlt?« Stefan Ottenis Träume-Theater in Bamberg

Sebastian Krämer feiert sein 25-jähriges Bühnenjubiläum mit einem neuen Doppelalbum und mehreren musikalischen Abenden in Berlin

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!