Bankräuber Simon Held (Thomas Arnold, 2. v. li.) hat einst in einem kleinen Dorf eine Bank ausgeraubt und kam dafür in den Knast. Jetzt ist er mit dem Nahverkehrsautomaten auf dem Weg zurück an den ehemaligen Tatort. Dort wird der Polizist Olaf Gabriel (Jörg Schüttauf, re.) nervös. Gabriel hat Held einst in den Knast gebracht und war verantwortlich für den Tod von Helds Bruder in Polizeigewahrsam. Will Held Rache nehmen? Foto: ARD/NDR/Gordon Timpen

ARD, 20.15 Uhr