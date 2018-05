Der Filmregisseur Andreas Dresen ist zum Professor an der Hochschule für Musik und Theater Rostock berufen worden. Am 1. Juni übernehme der 54-Jährige die neu eingerichtete Professur für Filmschauspiel am In᠆stitut für Schauspiel der Hochschule, teilte das Bildungsministerium in Schwerin mit. dpa/nd