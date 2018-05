Hamburg. Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac haben am Samstag in mehreren deutschen Städten gegen Steuertricks multinationaler Unternehmen protestiert und sich für eine Gesamtkonzernsteuer ausgesprochen. Es gab unter anderem Flashmobs in und vor Apple Stores, Schaufensterverhüllungen in Buchläden, Kundgebungen und Infostände. Aktionen fanden beispielsweise in Hamburg, Bamberg, Düsseldorf und Bremen statt. In Hamburg skandierten die Aktivisten: »Amazon, SAP, Apple, Starbucks: Bezahlt eure Steuern!« nd