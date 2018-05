Prenzlau. 140 Personen haben sich nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall am Dienstag an einem Warnstreik beim Automobilzulieferer Boryszew in Prenzlau beteiligt. Mit dem bereits zweiten Warnstreik habe man der Forderung nach Verhandlungen über einen Tarifvertrag Ausdruck verliehen, sagte der Geschäftsführer der IG Metall für Ostbrandenburg, Peter Ernsdorf. Der Arbeitgeber habe auf die Forderung allerdings nicht reagiert. In dem Werk des polnischen Automobilzulieferers arbeiten rund 350 Beschäftigte. Sie stellen verchromte Einzelteile wie Türgriffe oder Zierleisten für die Autoindustrie her. Die große Mehrheit erhält der Gewerkschaft zufolge lediglich den Mindestlohn von aktuell 8,84 Euro. An anderen deutschen Standorten der Boryszew-Gruppe gebe es dagegen bereits Tarifverträge. dpa/nd