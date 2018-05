Frankfurt (Oder). Nachdem der Landtagsabgeordnete René Wilke (LINKE) neuer Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Frankfurt (Oder) geworden ist, sortiert sich der Kreisverband seiner Partei neu. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Nord hatte im Oktober für die Wahlkampfphase den Posten des Kreisvorsitzenden übernommen, gab die Funktion aber nun wie vorgesehen wieder ab. Es übernimmt Nords Wahlkreismitarbeiter Jan Augustyniak. Der 35-Jährige wurde am Wochenende zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt, wie er am Montag selbst mitteilte. Bei den Kommunalwahlen 2019 heiße es für die LINKE, wieder stärkste Fraktion im Stadtparlament zu werden, erklärte Augustyniak. Außerdem möchte die Partei bei der Landtagswahl 2019 das hiesige Direktmandat verteidigen. Wen die LINKE als Direktkandidaten aufstellt, ist noch offen. Eine Entscheidung soll spätestens Ende 2018 fallen. Im Jahr 2014 hatte René Wilke den Wahlkreis gewonnen, 2009 war dies seinem Genosse Axel Henschke gelungen und davor in den Jahren 1999 und 2004 dem Sozialisten Frank Hammer. nd