Die studentischen Beschäftigten streiken ab Montag kommender Woche für insgesamt zwölf Tage. Ein entsprechender Beschluss wurde am späten Montagabend vom Vorstand der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) gefasst. »Wir haben gestern einen zweiwöchigen Streik beschlossen«, erklärte der Landesvorsitzende der GEW, Tom Erdmann, dem »neuen deutschland«. An den Berliner Hochschulen sind insgesamt 8000 studentische Beschäftigte angestellt, rund 1000 von ihnen beteiligten sich in der vergangenen Woche an einer Demonstration.

Der angekündigte Arbeitskampf betrifft damit auch die Lange Nacht der Wissenschaften, die für den 9. Juni geplant ist, und bei deren zahlreichen Veranstaltungen die studentischen Beschäftigten mitwirken. »Der Streik wird den Uni-Betrieb empfindlich stören«, ist sich der GEW-Landeschef Tom Erdmann sicher. Der Verschärfung des Arbeitskampfes war das Scheitern der Tarifgespräche mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Berlin (KAV) in der vergangenen Woche vorausgegangen, der in den Tarifgesprächen die Hochschulen vertritt. Besonders strittig ist zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberseite die Kopplung der Vereinbarung für die studentischen Beschäftigten an den Tarifvertrag der Länder (TVL). Mit den neuen Streiks wollen Gewerkschaften und die sogenannten Hilfskräfte die Arbeitgeberseite zurück an den Verhandlungstisch zwingen.

Der KAV wollte sich am Dienstag zunächst nicht zu den angekündigten Streiks äußern.