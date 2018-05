Die Klosterbrauerei Neuzelle und andere Betriebe machen Brandenburg in der Welt bekannt

Bei den Beratungen zwischen Senat und Erzbistum erklärte Müller außerdem, dass die Einrichtung eines Instituts für Katholische Theologie an der Humboldt-Universität »ganz oben auf der Tagesordnung« stehe. dpa/nd

Das Erzbistum beabsichtigt, die sanierungsbedürftige Kathedrale alltagstauglicher für Gottesdienste zu machen. Unter anderem soll die Öffnung vom Innenraum in die Krypta, ein besonderes Merkmal der Kirche, geschlossen werden.

Noch im Februar hatte die Kulturverwaltung schwere Bedenken an dem Umbau der katholischen Hauptkirche geäußert. Die geplanten Änderungen im Innenraum seien »äußerst bedauerlich« und »tragisch«. Trotzdem hatte die Verwaltung als Oberste Berliner Denkmalschutzbehörde eine Genehmigung erteilt.

Der Senat unterstützt den von der katholischen Kirche geplanten Umbau der St.-Hedwigs-Kathedrale. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach einem Treffen mit dem Berliner Erzbischof Heiner Koch mit. Er sei sich bewusst, dass es unterschiedliche Meinungen über das Umbauvorhaben gebe, sagte Müller mit Blick auf die Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit. Das Projekt sei jedoch eine »wichtige Weiterentwicklung« für Gottesdienste.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Studentische Beschäftigte treten nächste Woche 12 Tage in den Ausstand

SPD-Fraktionschef Raed Saleh stellte das Kuratorium für den Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer vor

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!