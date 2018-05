Irgendetwas mit Deutschland: Die AfD befürchtet, rechtsradikale Gruppen könnten die geplante Demonstration in Berlin als Plattform benutzen .

Die beiden ndaktuell-Redakteure Robert D. Meyer und Niklas Franzen haben den Demo-Sonntag aus unterschiedlichen Perspektiven beobachtet und tauschen sich im ndPodcast mit Florian Brand über das Erlebte aus. nd

Am vergangenen Sonntag marschierte die AfD mit irgendwas zwischen 2000 und 5000 TeilnehmerInnen durch Berlin. Angekündigt war die Veranstaltung »Zukunft Deutschland« der RechtspopulistInnen als »Großdemonstration mit 10.000« TeilnehmerInnen. Zahlreiche Initiativen mobilisierten zum Gegenprotest, darunter 170 Berliner Clubs und das KünstlerInnen-Kollektiv »Die Vielen«. Am Ende protestierten zwischen 25.000 und 72.000 Menschen gegen die AfD.

Eine der vielen Anti-AfD-Demos am vergangenen Sonntag in Berlin.

