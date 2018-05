Magdeburg. Bei der Häufigkeit von Existenzgründungen trägt Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich weiter die rote Laterne. Im KfW-Gründungsmonitor 2018, der am Dienstag in Frankfurt vorgestellt wurde, landete das Bundesland wieder auf Rang 16. Im Zeitraum von 2015 bis 2017 wurden 60 Gründungen je 10 000 Einwohner registriert. Von 2014 bis 2016 waren es noch 76 Gründungen gewesen. Sachsen-Anhalt liegt damit mit Abstand am Ende des Rankings. An der Spitze stehen Berlin und Hamburg. dpa/nd