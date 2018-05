Einbeck. Vor der Übernahme von Monsanto durch Bayer macht sich der Saatguthersteller KWS Saat weiter Hoffnung auf das Gemüsegeschäft des DAX-Konzerns. KWS habe zu Wochenbeginn ein unverbindliches Angebot an Bayer abgegeben und damit seine Offerte aus dem Januar erneuert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Verkauf steht im Zusammenhang mit Auflagen der EU-Kommission. Bayer hat die Veräußerung von Geschäftsteilen zugesagt. Bislang sah alles danach aus, dass BASF zum Zuge kommt. Jedoch sehen die Auflagen vor, dass der Käufer Expertise im Geschäftsfeld haben müsse, berichtete die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« (Dienstag). dpa/nd

