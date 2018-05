Berlin. Die im Kampf gegen zu schlechte Luft in Städten angestrebten Softwareupdates für ältere Diesel kommen nach Branchenangaben 2018 nicht komplett zum Abschluss. »Der Großteil der Fahrzeuge bekommt die Updates bis Ende des Jahres, der Rest folgt im kommenden Jahr«, sagte Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), der »Passauer Neuen Presse« (Dienstag). Damit werden nicht alle Autos bis zur von Verkehrsminister Andreas Scheuer gesetzten Frist am 1. September mit neuer Software ausgestattet. dpa/nd

