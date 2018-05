Berlin. Die günstige Weitergabe von bundeseigenen Grundstücken für bezahlbaren Wohnungsbau kommt einem Zeitungsbericht zufolge nur schleppend voran. Seit die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) die Erlaubnis dazu habe, seien in insgesamt 2026 Verkaufsfällen nur zwölf Grundstücke verbilligt abgegeben worden, berichtete die »Welt« am Dienstag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Die bundeseigene Bima verfüge über zehntausende Grundstücke im gesamten Bundesgebiet, teilweise in zentralen Lagen der Städte, schrieb die »Welt«. In der Vergangenheit gab die Bundesanstalt ihre Grundstücke demnach stets nach dem Höchstpreisverfahren ab, was angesichts immer weiter steigender Wohnungspreise für viel Kritik sorgte. AFP/nd