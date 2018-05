Bocholt. Zehn Jahre nach der Einstellung der Nokia-Handyproduktion in Bochum werden wieder Mobiltelefone in Deutschland produziert. Die ehemalige Siemens-Tochter Gigaset kündigte am Dienstag an, in Bocholt im Münsterland ein neues Smartphone-Modell herzustellen. Die Produktion in Deutschland sei ungefähr so teuer wie in Asien, weil in dem Werk in Bocholt intensiv mit Fertigungsrobotern gearbeitet werde, sagte Andreas Merker, Leiter Mobile Devices bei Gigaset. Die elektronischen Bauteile stammen von Zulieferern aus Asien. In Deutschland werden Verpackungen und die Anleitungen hergestellt. Viele Arbeitsplätze entstehen nicht. Die Produktionslinie benötigt nur acht Mitarbeiter pro Schicht, also 24 Mitarbeiter bei einem Dreischicht-Betrieb. dpa/nd