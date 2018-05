Solingen. Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach hat 25 Jahre nach dem Brandanschlag vor wachsender Fremdenfeindlichkeit gewarnt. In Deutschland und bei den europäischen Nachbarn sei »das Leitbild einer Gesellschaft, die sich zu Vielgestaltigkeit und Integration bekennt«, nicht überall vorangekommen. Man müsse heute Sorgen haben, »dass sich Geschichte wiederholen kann«, sagte Kurzbach zu Beginn der zentralen Gedenkfeier am Dienstagnachmittag am Mahnmal in Solingen. »Wieder sollen die sogenannten Fremden die Gefahr sein für alles Mögliche in unserem Land«, kritisierte der SPD-Politiker. Wegen eines schweren Unwetters musste die Gedenkveranstaltung im Anschluss noch vor den Reden von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavosoglu abgebrochen werden.

Bereits am Vormittag hatte eine Gedenkzeremonie des Landes in der Düsseldorfer Staatskanzlei stattgefunden. Agenturen/nd

