Gestern war es heiß, heute ist es heiß. Morgen: heiß. Kognitive Leistungsfähigkeit: Fehler 404. Page not found. Situation am Arbeitsplatz: sechs Fenster, vier offen. Immerhin Nordseite. Keine Klimaanlage. 38 Tipps gegen die Hitze. Tipp 4: Siesta. Aufwachen, feststellen: Immer noch im Büro. Immer noch keine Glosse. Tipp 23: Sommerfrische suchen. Unter dem Schreibtisch ist sie nicht. Auf Sylt ist es angenehmer, steht da als Hinweis. Oder auf der Zugspitze. Jahresdurchschnittstemperatur minus 4,8 Grad. Höchste je gemessene Temperatur 17,4 Grad. Es gibt dort oben auf 2962 Metern den anerkannten Ausbildungsberuf des Wetterbeobachters. Leben in einer Zehn-Quadratmeter-Hütte. Fenster auf, feststellen: kalt. Das wäre es jetzt. Die Wetterbeobachter auf der Zugspitze sollen abgeschafft werden. Zu teuer. Das, was sie zu tun haben, erledigen seit Langem schon Maschinen. Könnte man das mal vom Wetter behaupten. Tipp 34: Elektrogeräte ausschalten. Erzeugen zu viel Hitze. cod