Was soll das sein

Hannover. Die Krankenkasse KKH verweist auf fortbestehende Gefahren durch Tuberkulose-Infektionen in Deutschland. Die Krankheit sei auch hierzulande »noch lange nicht besiegt«, hieß es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Um die Schwindsucht nach und nach auszulöschen, müsste die Zahl der Infizierten laut Robert Koch-Institut (RKI) jährlich um mindestens zehn Prozent sinken. Das sei aber laut einer aktuellen Datensammlung der KKH längst nicht der Fall, erläuterte die Kasse. Dem RKI wurden für das gesamte vergangene Jahr bislang 5486 Fälle von Schwindsucht gemeldet. Die Lungen-Tuberkulose ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten weltweit. epd/nd