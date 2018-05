Die Monopolkommission hat sich für die Abschaffung der Buchpreisbindung ausgesprochen. Unveränderliche Preise für Bücher behinderten den Wettbewerb und die Weiterentwicklung der Buchhändler, teilte das unabhängige Gremium, das die Bundesregierung berät, am Dienstag mit. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels erklärte hingegen, die Buchpreisbindung sei ein Garant für Qualität und Vielfalt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) zeigte sich »fassungslos« angesichts der Empfehlung.

