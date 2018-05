Mülheim. Die Stadt Mülheim lässt eine Spesenabrechnung ihres Oberbürgermeisters Ulrich Scholten (SPD) überprüfen. »Der Stadtkämmerer hat ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit dem Fall beauftragt. Wir warten jetzt die Ergebnisse der Untersuchung ab«, teilte Stadtdirektor Frank Steinfort am Mittwoch mit. Danach werde dem Oberbürgermeister in Absprache mit der Bezirksregierung Düsseldorf die Gelegenheit gegeben, sich zu äußern. Erst einmal gelte die Unschuldsvermutung. Der OB soll sein Spesenbudget um eine Summe im niedrigen vierstelligen Bereich überzogen haben. Er ist laut Stadt aktuell nach einer Operation krankgeschrieben. dpa/nd

