Neubrandenburg. Die Müritzfischer gehören zu den Siegern beim bundesweiten Wettbewerb »We go digital«. Das teilte die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg mit. Dank der Digitalisierungsmöglichkeiten habe die Fischerei Müritz-Plau GmbH mittlerweile rund 130 Mitarbeiter, sagt Geschäftsführer Jens-Peter Schaffran. Allein vom traditionellen Fischfang könnten sie nicht leben. Das Unternehmen habe daher in den vergangenen Jahren verstärkt in die Entwicklung touristischer Angebote investiert. Fisch bestellen im Online-Shop fischkaufhaus.de, Angelkarten online kaufen oder eine Ferienwohnung buchen - das ist bei den Müritzfischern möglich. Bundesweit hatten an dem Wettbewerb der IHK-Organisation 324 Unternehmen teilgenommen. dpa/nd