Ciudad Victoria. In Mexiko ist erneut ein Journalist einem brutalen Mord zum Opfer gefallen, der fünfte in diesem Jahr. Der 40-jährige Reporter Héctor González Antonio wurde am Dienstag erschlagen an einer abgelegenen Straße im Bundesstaat Tamaulipas aufgefunden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Seine Mörder hätten ihn mit Knüppeln zu Tode geschlagen. Einen Tag zuvor war er entführt worden. González hatte die Drogenkriminalität in seiner Berichterstattung immer wieder thematisiert. AFP/nd