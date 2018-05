San Francisco. Die US-Justiz hat einen 23-Jährigen wegen Beteiligung an einem Hackerangriff auf den Internetkonzern Yahoo im Jahr 2014 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zudem muss der aus Kasachstan stammende Mann eine Strafe zahlen, die »all seinen verbliebenen Besitz« umfasst, wie das Justizministerium mitteilte. Die USA werfen ihm vor, im Auftrag russischer Agenten gehandelt zu haben. Yahoo war zwischen 2014 und 2016 zum Ziel von Cyberangriffen geworden, die Konten von 500 Millionen Nutzern betrafen. Dabei hätten »Mitglieder eines ausländischen Geheimdienstes kriminelle Hacker angeleitet und gestärkt«, sagte FBI-Ermittler John Bennett. Russland weist die Vorwürfe zurück. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!