UN rechnen bei Geberkonferenz für Syrien mit Hilfszusagen in Milliardenhöhe

New York. Russland hat erneut eine Verantwortung für den Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine vom Juli 2014 zurückgewiesen. «Wir können die gegenstandslosen Schlussfolgerungen der Ermittlergruppe nicht akzeptieren», sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia am Dienstag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates mit Blick auf das von den Niederlanden geleitete internationale Team zu dem Abschuss. Der niederländische Außenminister Stef Blok hatte Moskau zuvor aufgefordert, die Ergebnisse anzuerkennen, wonach die Passagiermaschine von einer Buk-Rakete russischer Herstellung abgeschossen wurde. AFP/nd

Betreiber des Internet-Knoten in Frankfurt scheitert mit Klage vor Bundesgericht

