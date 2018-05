Was soll das sein

Mit einem in seinem Heimatland verbotenen Film eröffnete am Mittwoch das Iranische Filmfestival in Berlin. Abdolreza Kahani stellte seine Regiearbeit »Delighted« vor. »Der Film mag auf den ersten Blick unpolitisch wirken, doch die Geschichte von jungen Frauen im heiratsfähigen Alter, die auf der Suche nach reichen Männern sind, und sich zwischenzeitlich amüsieren wollen, wie es nicht erlaubt ist, birgt im Iran einige Sprengkraft.«

Insgesamt sind bis zum 3. Juni im Hackesche Höfe Kino elf Langfilme sowie ein Kurzfilmprogramm zu sehen. Gezeigt würden »Festivalhits, Debüts, Populäres, viel Drama und nicht wenige komödiantische Einwürfe.« Die Filme kommen auf Farsi mit deutschen beziehungsweise englischen Untertiteln auf die Kinoleinwand. dpa/nd