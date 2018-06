Der erste Schnitt des neuen Rasens Foto: dpa/Arno Burgi

Wenn Sie im Mai einen neuen Rasen ausgesät haben, sollten Sie ihn jetzt zum ersten Mal mähen. Die Gräser sollten eine Höhe von acht bis zehn Zentimeter haben. Geschnitten wird zunächst nicht kürzer als fünf Zentimeter. Bei den nächsten Mähterminen stellen Sie den Mäher immer eine Stufe tiefer ein, bis Sie die gewünschte endgültige Mähhöhe erreicht haben. Diese sollte 3,5 Zentimeter nicht unterschreiten.

Flieder nach Blüte ausputzen

Fliedersträucher (Syringa) werden erst nach der Blüte geschnitten. Entfernen Sie die verwelkten Blütenstände, um die Bildung neuer Blütenknospen anzuregen. Vier und mehr Jahre alte Äste entfernen Sie möglichst bodennah, da ihre Fähigkeit zur Blütenbildung rapide abnimmt. Ein sehr starker Rückschnitt sollte aber überlegt sein: Er fördert Ausläufer, die oft mehrere Meter von der Mutter sprießen.

Heckenrückschnitt

Ab Ende Juni ist die Zeit ist günstig, weil die Sträucher ihre erste Wachstumsphase abgeschlossen haben. Bei starkwüchsigen Hecken ist in der zweiten Augusthälfte ein weiterer Schnitt möglich. Bleiben Sie beim Scheren in der belaubten bzw. benadelten Zone. Denn einige Heckenpflanzen nehmen einen radikalen Rückschnitt übel, etwa Scheinzypresse und Thuja. Ideal ist ein trapezförmiger Schnitt. So bekommen alle Astpartien genügend Licht und die Basis verkahlt nicht so schnell.

Kletterpflanzen: Triebe leiten

Die meisten Kletterpflanzen wachsen im Mai und Juni besonders stark. Damit die Triebe sich nicht zu einem undurchdringlichen Dickicht verflechten, sollten Sie sie rechtzeitig und gleichmäßig durch die Kletterhilfe leiten. nd