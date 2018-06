Wer es selbst tun will, muss für angemessene Sicherheitskleidung sorgen. Die geeignete Tageszeit ist entweder der sehr frühe Morgen oder der späte Abend, wenn sich alle Wespen im Nest befinden. Sprühen Sie mit vorsichtig Wasser ins Nest, um die Tiere vorübergehend flugunfähig zu machen. Wickeln Sie das Nest in ein feinmaschiges Netz und lösen Sie es vorsichtig mit einem Spachtel. Die neue Ansiedlung sollte gut zwei Kilometer entfernt liegen, sonst sind sie bald wieder da. bauemotion.de/nd

Am sichersten ist, die Umsiedlung einem Imker oder Schädlingsbekämpfer zu überlassen. Die Kosten liegen zwischen 100 und 200 Euro.

Hat sich ein Wespen- oder Hornissenvolk auf dem Grundstück oder gar direkt an Wohnung oder Haus eingerichtet, gilt es einiges zu beachten. Zuallererst sollten Sie überlegen, ob es wirklich unbedingt nötig ist, das Wespennest zu entfernen. Bei ausreichender Entfernung zum Wohnbereich kann ein friedliches Miteinander durchaus möglich sein.

