Schleswig-Holstein: Das Land richtet sich nach dem Bundesrecht. Darüber hinaus gehende Regelungen - wie zum Tragen eines Kopftuches - seien nicht geplant. Laut Justizministerium trägt eine Rechtsreferendarin Kopftuch. Ein Verbot, in Gerichtsverfahren Kopftuch zu tragen, gibt es nicht.

Saarland: Die Landesregierung plant ein Kopftuchverbot für Angehörige der Justiz. Das Schulordnungsgesetz schreibt vor, der Erziehungsauftrag sei so zu erfüllen, »dass durch politische, religiöse, weltanschauliche oder ähnliche äußere Bekundungen« weder die Neutralität des Landes noch der Schulfrieden gefährdet oder gestört werden. Ein pauschales Kopftuchverbot gibt es nicht.

Rheinland-Pfalz: Das Dienstrecht kennt kein pauschales Kopftuchverbot. Auch in der Justiz gibt es keine Vorschrift, die das Kopftuch bei Richterinnen oder Staatsanwältinnen ausdrücklich erlaubt oder untersagt. Es gebe keinen juristischen Streit um das Kopftuch als Bekenntnis zum muslimischen Glauben.

Bremen: Lehrerinnen dürfen ein Kopftuch tragen, Schülerinnen auch, so die zuständige Senatsbehörde.

Baden-Württemberg: Das Land verweist auf das Bundesverfassungsgericht, wonach ein Kopftuchverbot nur bei konkreter Gefährdung des Schulfriedens in Betracht kommt. Landesweit gilt ein Gesetz für das Verbot von religiösen und politischen Symbolen in Gerichten. Ehrenamtliche Richter sind von dem Verbot ausgenommen.

Nach dem Richtergesetz und Beamtenstatusgesetz ist es Beamten bundesweit untersagt, ihr Gesicht im Dienst zu verhüllen - es sei denn, dienstliche oder gesundheitliche Gründe erfordern das. Zudem gilt seit 2017 ein Bundesgesetz mit Vollverschleierungsverbot für alle Beamten. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2015 ein pauschales Kopftuchverbot an Schulen gekippt und die Bedeutung der Religionsfreiheit betont. Allein vom Tragen eines Kopftuches gehe keine Gefahr aus. Wie ist die Situation in anderen Bundesländern?

