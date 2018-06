Was soll das sein

Benachteiligung für Ostrentner

Zu: »Was bleibt von der Rentenerhöhung übrig?«, nd-ratgeber vom 18. April 2018, S. 6:

Im Beitrag von Dr. Rolf Sukowski wird leider nicht darauf eingegangen, dass für Bestandsrentner aus dem Osten immer eine Benachteiligung gegenüber einem vergleichbaren Westrentner, was Alter und Rentenhöhe betrifft, verbleibt. Ein etwa 80-jähriger Ostrentner mit knapp 20 000 Euro Jahresrente wird steuerpflichtig, der Westrentner aber nicht. Der Westrentner hat nämlich einen etwa 1000 Euro höheren Rentenfreibetrag. Dieser Anschiss wurde von den rot-grünen Sozialbetrügern konstruiert und bisher nie korrigiert. Ursache ist die ewig verschleppte Rentenanpassung für den Osten.

KW. Förster per E-Mail

Pflegegeldzustand unmöglich

Ich möchte auf einen unmöglichen Zustand beim Pflegegeld hinweisen. Leider bin ich auf Grund meiner Gesundheit ein Pflegefall und werde von meinem Ehemann versorgt, muss aber auch die Hilfe eines Pflegedienstes in Anspruch nehmen.

Doch wie ist es uns dabei ergangen? Bei Eingang der 1. Rechnung mussten wir feststellen, dass wir rund 200 Euro mehr an Zuzahlung erbringen sollen. Ist das Sinn der Sache, dass die Mehrkosten alle auf die ohnehin schon stark betroffenen Patienten abgewälzt werden? Wo soll das zusätzliche Geld herkommen? Bekanntlich betrug die letzte Rentenanpassung bei Weitem nicht diesen Betrag. In unserem Fall waren es rund 30 Euro. Was hat sich hier der Gesetzgeber gedacht? Unsozialer geht es wohl nimmer, obwohl von einem Überschuss bei Staatseinnahmen geredet wird. Hier findet meines Erachtens DIE LINKE ein sinnvolles Betätigungsfeld, um dieses Unrecht vergänglich zu machen. Es geht um die Benachteiligtsten der Gesellschaft.

J. Rudolf, Berlin

Beiträge in dieser Rubrik sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Die Redaktion behält sich das Recht Sinn wahrender Kürzungen vor.