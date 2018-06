Eine Sprecherin des Amtes teilte mit, zum Austausch von Beamten mit der Wirtschaft gebe es Regelungen, die eingehalten würden. »Panorama« zitierte aus Mails während der VW-Dieselaffäre. Das Auswärtige Amt schrieb 2015 auch an Hanefeld: »Wir brauchen sehr eilig eine Stellungnahme von VW. Zumindest kurze Sprachregelung.« Für einen Austausch von Beamten mit der Wirtschaft ist in der Regel Sonderurlaub von drei Monaten vorgesehen. AFP/nd

Hamburg. Der kommissarische Chef-Lobbyist des VW-Konzerns, Jens Hanefeld, ist einem Bericht des NDR-Magazins »Panorama« zufolge zugleich Beamter des Auswärtigen Amtes. Der Leiter der Abteilung Internationale und Europäische Politik bei VW arbeite seit 2014 als Lobbyist für den Autobauer, dafür habe ihm das Auswärtige Amt Sonderurlaub genehmigt, berichtete »Panorama« am Donnerstag. Die Grünen kritisierten die fehlende Distanz der Bundesregierung zur Autoindustrie.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Brüssel kündigt umgehend Gegenmaßnahmen an / Ausnahmeregelung läuft auch für Kanada und Mexiko aus

Mit Unterstützung deutscher Gewerkschaften setzen osteuropäische Lkw-Fahrer ihnen zustehenden Lohn durch, doch in ihrem Herkunftsland wird das nicht nur begrüßt

In 65 Städten überhöhte Schadstoffgrenzwerte

Tanja Nwokedi hat in Berlin-Köpenick einen besonderen Ort für kleine und große Menschen geschaffen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!