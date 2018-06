Magdeburg. Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalts hat mindestens 267 Fälle problematischer Finanzgeschäfte auf kommunaler Ebene festgestellt. Betroffen seien drei Landkreise, zwölf Städte und 25 Abwasserverbände, heißt es in einem Bericht des Rechnungshofes, der am Donnerstag im zuständigen Ausschuss des Landtags diskutiert wurde. Die Höhe des sogenannten Derivatgeschäfts beträgt demnach mindestens 1,23 Milliarden Euro. Ob es sich um verbotene spekulative Geschäfte handle, sei aber noch nicht klar, sagte Grünen-Finanzexperte Olaf Meister. Für die Absicherung von Krediten können Derivate zulässig sein, als reines Spekulationsprodukt sind sie den Kommunen verboten. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Meşale Tolu über Knastkindergärten und Spielzeug »made in Bakırköy«

Lega-Chef plant Kürzungen im Staatshaushalt / Italien hat angebliche Rolle des Bittstellers in Brüssel satt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!