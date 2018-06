Potsdam. Die CDU hat die rot-rote Regierung für Staus und Unfälle in Brandenburg verantwortlich gemacht. Der Landesbetrieb für Straßenbau habe nicht genügend feste Mitarbeiter, es würden Baustellen eingerichtet, obwohl dort vier Wochen lang nicht gearbeitet werde, sagte der Abgeordnete Rainer Genilke am Donnerstag im Landtag. »Dort passieren die Unfälle«, rief Genilke. Der CDU zufolge ereigneten sich allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres 4200 Lastwagenunfälle, bei denen zwölf Menschen ums Leben kamen. dpa/nd