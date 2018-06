Was soll das sein

Potsdam. Brandenburgs Landesbehörden sollen künftig verpflichtet werden, einen elektronischen Zugang zu ihrem Leistungsspektrum anzubieten. »Wir schaffen mehr Bürgernähe«, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag bei der ersten Lesung des Gesetzes über die elektronische Verwaltung im Landtag. Es werde allerdings auch künftig Beschäftigte in der Verwaltung geben, die einen Antrag auf Papier oder persönlich entgegen nehmen und bearbeiten. Die Opposition kritisierte, das Land sei zu langsam mit der Digitalisierung. Der Gesetzentwurf soll jetzt in den Ausschüssen weiter beraten werden. dpa/nd