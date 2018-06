Potsdam. Ein Auto mit Berliner Kennzeichen ist in Oderberg (Barnim) in die Oder gerollt. Es hatte sich bereits am Dienstag durch eine falsche Stellung des Automatikgetriebes in Bewegung gesetzt, teilte die Polizei mit. Der 46-jährige Besitzer versuchte noch, den Wagen von außen zu stoppen, und verletzte sich dabei leicht. Feuerwehrleute bargen den Wagen aus dem Fluss. dpa/nd