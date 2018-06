Neuhaus am Rennweg. Eine betrunkene Frau hat ihre eigene Wohnungstür eingetreten. Die Nachbarn vermuteten ein Verbrechen und wählten den Notruf, teilte die Polizei in Saalfeld mit. Sie hätten Geräusche im Treppenhaus gehört. Sie bemerkten die aufgebrochene Tür. Die 41-Jährige habe regungslos im Wohnzimmer gelegen. Rettungskräfte und Polizei weckten sie. Die Frau sagte, dass sie im Alkoholrausch ihren Schlüssel verloren und deshalb ihre Tür eingetreten habe. dpa/nd

