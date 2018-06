Was soll das sein

München. Die US-Weltraumbehörde NASA setzt bei der pflanzlichen Lebensmittelproduktion im All auf Lichttechnik aus Deutschland. Um Raumfahrer mit frischen Lebensmitteln versorgen zu können, nutze die NASA den Prototypen eines Pflanzenlichtsystems von Osram, teilte das auf Lichttechnik spezialisierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Osram beliefert dazu die NASA mit einer Version seines Pflanzenlicht-Forschungssystems Phytofy RL. Die Beleuchtungssoftware samt vernetzter Pflanzenleuchten ergänze die Lichttechnologien, die die NASA zur Erforschung der Salatproduktion im Weltraum einsetzt. Sowohl die Leuchtdioden als auch die Soft- und Hardware wurden von Osram entwickelt. dpa/nd