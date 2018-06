Blankenburg. Die Klosterlandschaft und die Klostergärten Michaelstein in Blankenburg (Landkreis Harz) in Sachsen-Anhalt gehören jetzt offiziell zum Tourismus-Netzwerk »Gartenträume«. Entsprechende Hinweisschilder wurden am Donnerstag überreicht, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die Landesregierung hatte im Oktober beschlossen, das Netzwerk um neun Anlagen zu erweitern. Mit ihnen umfassen die »Gartenträume« 50 historische Gärten und Parks, die pro Jahr zusammen rund zwei Millionen Besucher anziehen. Das ehemalige Zisterzienserkloster Michaelstein beherbergt ein Museum und die Musikakademie Sachsen-Anhalt. Es stehe für einen attraktiven Mix aus Geschichte, Garten und Musik, so das Ministerium. dpa/nd