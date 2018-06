Caracas. Kubas neuer Präsident Miguel Díaz-Canel hat bei seinem ersten Auslandsbesuch den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in Schutz genommen. »Lang lebe Präsident Maduro«, sagte Díaz-Canel am Mittwoch im Präsidentenpalast in Caracas. »Egal wie groß die Sorgen und Herausforderungen sein mögen, Sie können sich auf Kuba verlassen - heute und immer.« AFP/nd