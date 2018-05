Erinnern Sie sich noch an die KoKo-Debatte? Nein? Nicht weiter schlimm. Als Wortmeldung aus der Krabbelgruppe hatte CSU-Chef Horst Seehofer im letzten Dezember den SPD-Vorschlag bezeichnet, eine sogenannte Kooperations-Koalition zu bilden, in der es ein paar feste Abmachungen gibt und ansonsten jede Menge Spielraum für die Suche nach Mehrheiten. Das war nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche - wie lange ist das nun schon wieder her, obwohl es damals kein Ende zu nehmen schien? Nun aber, am Tag des Kindes, ist eine Ehrenrettung dringend geboten. Mit dem unsäglichen Krabbelgruppen-Vergleich hat Onkel Horst, der Kitahelfer aus Bayern, Millionen argloser Minderjähriger schwer verunglimpft. Wenn nicht sogar traumatisiert. Denn auf eine Stufe mit traurigen, glücklosen Politikern gestellt zu werden - das muss sich kein Kind bieten lassen. Und wenn es noch so klein ist. Und was Onkel Horst betrifft, gilt die Devise: Lieber krabbeln als brabbeln. wh