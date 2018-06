Diese hat etwa auch schon das Einheitsfrontlied zum Walzer verfremdet und es geschafft, auch andere Kompositionen von Hanns Eisler wieder so klingen lassen, dass man beim Hören nicht mehr das Gefühl hatte, aus dem Liedgut riesele kiloweise der Staub aus Aktenordnern, die auf der letzten SED-Delegiertenkonferenz liegengelassen wurden. Man sieht: Diese Leute - eine Band, die seit 1986 existiert, die aus der Liedertheatergruppe Karls Enkel hervorgegangen ist und sich den schönen Namen Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot gegeben hat - haben ihren ganz eigenen, liebevollen Zugang zur Geschichte der Musik der Arbeiterbewegung. Und manchmal spielen sie auch ein windschief daherschleichendes Depressions-Barjazz-Stück. Auf ihrem dieser Tage erscheinenden neuen Album »Macht zur Frage«, dem ersten seit zehn Jahren, thematisieren sie u.a. auch die Vernutzung des Menschen im Kapitalismus (»Wann kann ich die Arbeit endlich mal vergessen? / Ich hab’ doch auch noch andere Interessen«). Wie schreibt die Gruppe über sich selbst? »Sie haben Erich Honecker überlebt. Sie haben Helmut Kohl überlebt. Inzwischen haben sie mehr Gigs als die Puhdys. Das ist keine Kunst. Das ist Leidenschaft!« tbl

»Wir sind prinzipiell dagegen / Dass Punker ins Gefängnis müssen / Ob sie schnorren im Park und vorm Supermarkt / Ob sie singen, wo Christen Kreuze küssen / Dafür darf kein Punk in den Knast«, heißt es in dem schönen Lied »Wir sind prinzipiell dagegen«. Den Song hat eine derzeit 19 Personen umfassende traditionsreiche Ostberliner Blaskapelle halb schmissig, halb sakral eingespielt.

