Was soll das sein

Die Mitarbeiter der Vivantes Service Gmbh (VSG) sollen mehr Geld erhalten. Darauf einigten sich die Gewerkschaft ver.di und die Unternehmensleitung, wie ver.di am Donnerstagnachmittag mitteilte. Damit soll auch der Streik der Beschäftigten des Vivantes-Tochterunternehmens nach 51 Tagen beendet werden. Die Beschäftigten sollen künftig 90 Prozent des Tariflohns erhalten. Ver.di zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. Es sei aber »nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zur vollen Angleichung an den TVöD«, sagte die Verhandlungsführerin von ver.di Meike Jäger. Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) lobte das Verhandlungsergebnis ebenfalls. »Die Einigung ist gut, insbesondere auch, weil ich mich dafür eingesetzt habe, dass der Gesprächsfaden wieder aufgenommen wird«, sagte Kollatz-Ahnen dem »nd«. Außerdem liege der Abschluss höher als andere Abschlüsse im Bundesgebiet. Zugleich trage der Abschluss der Situation von Vivantes Rechnung, wo man über Fallpauschalen Erlöse erzielen müsse, so der Finanzsenator. jot/mkr