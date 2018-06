Magdeburg. Die Bewohner Sachsen-Anhalts haben sich 2017 mehr als 1000-mal über die Arbeit von Behörden beschwert. Die Zentrale Beschwerdestelle im Innenministerium erfasste 1020 Fälle, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. 2016 waren 1089 Beschwerden registriert worden. In 120 Fällen wurden die Beschwerden als berechtigt eingestuft, das waren knapp zwölf Prozent. Zahlreiche Verbesserungsvorschläge der Bürger seien umgesetzt worden. Seit Herbst können die Sachsen-Anhalter bei der Beschwerdestelle nicht nur die Arbeit der Polizei loben oder kritisieren, sondern Hinweise und Beschwerden auch zum Landesverwaltungsamt, zum Landesarchiv und Statistischen Landesamt loswerden. dpa/nd

